В настоящее время в Украине циркулирует 8 разновидностей штамма "Омикрон", - Кузин

Об этом сообщил главный санитарный врач в эфире телемарафона.

"В Украине циркулирует преимущественно "Омикрон", выявлено восемь его разновидностей. Мы также мониторим ситуацию с появлением нового штамма, он в Украине не обнаружен", - сказал Игорь Кузин.

Что касается возможных карантинных ограничений, главный санитарный врач заявил, что ограничения перевели в режим рекомендательных и так "будет и в дальнейшем".

Напомним, в ВОЗ заявили , что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, ставший доминирующим штаммом в США всего за несколько недель и уже обнаруженный в 29 странах, может привести к новой волне пандемии.

Минздрав также информировал, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 обнаружили в 29 странах, однако в Украине случаев пока не зарегистрировано .

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