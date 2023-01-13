В настоящее время в Украине циркулирует 8 разновидностей штамма "Омикрон", - Кузин
Главный санитарный врач Игорь Кузин проинформировал, что в настоящее время в Украине обнаружено 8 разновидностей COVID-19 штамма "Омикрон", однако появления нового штамма не наблюдается
Об этом сообщил главный санитарный врач в эфире телемарафона.
"В Украине циркулирует преимущественно "Омикрон", выявлено восемь его разновидностей. Мы также мониторим ситуацию с появлением нового штамма, он в Украине не обнаружен", - сказал Игорь Кузин.
Что касается возможных карантинных ограничений, главный санитарный врач заявил, что ограничения перевели в режим рекомендательных и так "будет и в дальнейшем".
- Напомним, в ВОЗ заявили , что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, ставший доминирующим штаммом в США всего за несколько недель и уже обнаруженный в 29 странах, может привести к новой волне пандемии.
- Минздрав также информировал, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 обнаружили в 29 странах, однако в Украине случаев пока не зарегистрировано .
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