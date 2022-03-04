В настоящее время в поддержку украинской армии перечислили 7,8 млрд грн, - Нацбанк
На спецсчет, который открыл Национальный банк для поддержки Вооруженных Сил Украины, уже перечислено более 7,8 млрд грн
Об этом сообщает Нацбанк Украины в Telegram.
По состоянию на 04 марта 2022 сумма составляет более 7,8 млрд грн в эквиваленте, но счет продолжает быть открытым. Денежные средства поступали от граждан и предприятий в Украине, а также и от международного сообщества.
В Нацбанке отметили США, Великобританию, Польшу, Германию, Швецию, Финляндию, Чехию, Китай, Францию, Канаду и другие страны. В общей сложности из-за границы поступило более 765 млн грн в иностранной валюте.
Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 5,4 млрд грн, в частности:
▪️ на нужды Национальной гвардии Украины – 450 млн грн (26.02.2022);
▪️ на нужды Национальной полиции Украины – 850 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн);
▪️ на нужды Министерства обороны Украины – 3 701,6 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 99 ;04.03.2022 – 677 млн грн);
▪️ на нужды Государственной пограничной службы – 420 млн грн (03.03.2022).
Остаток средств на спецсчете составляет 2,4 млрд. грн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.96Продажа 32.8
- Актуальное
- Важное