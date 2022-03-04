В настоящее время в поддержку украинской армии перечислили 7,8 млрд грн, - Нацбанк

Об этом сообщает Нацбанк Украины в Telegram.



По состоянию на 04 марта 2022 сумма составляет более 7,8 млрд грн в эквиваленте, но счет продолжает быть открытым. Денежные средства поступали от граждан и предприятий в Украине, а также и от международного сообщества.



В Нацбанке отметили США, Великобританию, Польшу, Германию, Швецию, Финляндию, Чехию, Китай, Францию, Канаду и другие страны. В общей сложности из-за границы поступило более 765 млн грн в иностранной валюте.



Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 5,4 млрд грн, в частности:



▪️ на нужды Национальной гвардии Украины – 450 млн грн (26.02.2022);

▪️ на нужды Национальной полиции Украины – 850 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн);

▪️ на нужды Министерства обороны Украины – 3 701,6 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 99 ;04.03.2022 – 677 млн грн);

▪️ на нужды Государственной пограничной службы – 420 млн грн (03.03.2022).



Остаток средств на спецсчете составляет 2,4 млрд. грн.

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