В настоящее время у Украины есть ряд угроз в начале отопительного сезона, в том числе - нехватка угля и газа, - председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Такую позицию озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".



Он подчеркнул, что речь идет не об одном риске и не о двух.



"Во-первых, у нас нет угля, как мы видим уже сегодня. Придет ли весь уголь? Не факт. Во-вторых, у нас не хватает запасов газа", - перечислил Попенко.

По его подсчетам, не будет хватать несколько миллиардов кубометров газа: "На 1 октября у нас было 10,6 млрд кубометров газа. Для прохождения отопительного сезона при теплой зиме необходимо, если учесть промышленность, где-то 18-19 млрд кубометров. 6 млрд кубометров мы за отопительный сезон довозим. То есть нам не будет хватать 2-3 млрд".



Эксперт отмечает, что одна из проблем — поиск, где приобрести недостающий газ. Еще один риск состоит в том, будет ли у Украины 40-45 млрд грн на такую покупку.



"Четвертый - это техническое состояние. Если за последние 10-15 лет ничего не делали ни в теплокоммунэнерго, ни в ТЭС, то они физически будут разваливаться", - резюмировал Попенко.

В конце октября народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия приостановит поставки энергетического угля в Украину, сообщил.

Украина 2 ноября активировала аварийную помощь по энергосистеме Беларуси. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3500 МВт/ч, сообщили в "Укрэнерго".