В настоящее время россияне не блокируют суда в Черном море, они охраняют свои пункты дислокации, - ВМС

Об этом заявил спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

"Сейчас они в большинстве своем заняты тем, что несут службу по охране и обороне своих пунктов постоянной дислокации, мест базирования, своего побережья. Их тактика в Черном море сводилась к очень простой формуле: 12 морских миль – это суверенная территория, это территориальное море так называемое. Это та часть моря от берега, которая является фактически территорией государства", – подчеркнул спикер.

По его словам, Черноморский флот РФ прибегает к уловкам, чтобы создать видимость контроля над морем и грузовыми перевозками как для внутренней российской аудитории, так и для мировой.

"Они, пользуясь международным правом, перекрывают участок моря в этой части внутренней – экономической зоне – и объявляют там о проведении, например, учений по стрельбам. Это разрешается", - сказал Плетенчук.

У россиян появляется юридический повод для того, чтобы этот участок контролировать. оккупанты постоянно проводят обучение на торговых путях для того, чтобы усложнить мореходство таким образом.

На самом деле флот РФ не имеет таких полномочий в море, поэтому прибегает к уловкам, официально прикрываясь учениями, добавляет спикер ВМС.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

16 августа из Одессы вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения. В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления зернового соглашения для выхода из мирового кризиса.

В субботу, 26 августа, из Одесского порта вышло второе судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения 16 июля 2023 года.

В пятницу, 1 сентября, из порта "Южный" Одесской области вышли два заблокированных из-за войны судна. Они направились по временному коридору в направлении Босфора.