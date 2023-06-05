В настоящее время продолжается жесткое сражение на севере от Бахмута, - боец ВСУ Сазонов
Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что на Бахмутском направлении продолжается начавшийся еще ночью бой
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Сейчас идет жесткий бой на севере от Бахмута, который начался еще ночью. ВСУ понемногу продвигаются. Происходит мощный артиллерийский и минометный обстрел позиций ВСУ. Наша артиллерия отвечает. Работает вражеская авиация. Оккупанты держат жесткую оборону Бахмута. Мы выбиваем врага, но уже имеем потери. Более подробная информация будет впоследствии от Генштаба Украины", - отметил Сазонов.
- 3 июня в украинском Минобороны отметили, что в Бахмуте ситуация условно стабильная и добавляли, что ЧВК Вагнера окончательно еще не покинула город. Они проводили инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что потери России в Бахмуте за более чем полгода составили почти 23 тысячи воинов, у Украины в это время потери меньше в 7,5 раз.
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