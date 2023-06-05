В настоящее время продолжается жесткое сражение на севере от Бахмута, - боец ВСУ Сазонов

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас идет жесткий бой на севере от Бахмута, который начался еще ночью. ВСУ понемногу продвигаются. Происходит мощный артиллерийский и минометный обстрел позиций ВСУ. Наша артиллерия отвечает. Работает вражеская авиация. Оккупанты держат жесткую оборону Бахмута. Мы выбиваем врага, но уже имеем потери. Более подробная информация будет впоследствии от Генштаба Украины", - отметил Сазонов.