Об этом заявил командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Укринформ.

"В настоящее время, по состоянию на сегодняшний день, ни одного подразделения ЧВК Вагнера на территории Беларуси не отмечено. Но мы осознаем в дальнейшем развитии ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование будет знать об этом" , – сказал он.

Наев добавил, что при появлении вагнеровцев в Беларуси рассматривается несколько сценариев действий.

"В каждом из них ВСУ будут предпринимать адекватные меры по противодействию. Сейчас проводится подготовка сил, которые будут противодействовать возможным проявлениям", - сказал Наев.

Также было отмечено, что украинская разведка и партнеры Украины следят за ситуацией в Беларуси, в частности возможного перемещения ядерного оружия, как об этом заявила Россия. Однако в настоящее время нет подтвержденных сведений о таких перемещениях.

Будут ли наемники ЧВК Вагнера воевать в Украине

У представителя американского госдепа нет комментариев по поводу правдивости отчетов, что вагнеровцы больше не будут воевать в Украине после мятежа Пригожина в РФ. Ранее это утверждала украинская разведка.

"Я бы сказал, что мы видели, как войска Вагнера совершали зверства в Украине. Мы видели, как они атаковали гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Так что если бы это было правдой, мы, очевидно, приветствовали бы это. Но я считаю, что, как и всегда, с заявлениями, исходящими из России, исходящими от Вагнера, вы должны воспринимать их с большей долей соли. Мы неоднократно видели случаи, когда они говорили одно, а делали другое, поэтому я думаю, что подожду, чтобы увидеть – прежде чем делать любую оценку того, правда это или нет, я подожду, чтобы увидеть факты и как они развиваются", - добавил он.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ представил бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.