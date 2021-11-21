В настоящее время от COVID-19 полностью вакцинировано 23% населения Украины

Об этом со ссылкой на официальные данные Минздрава обращает внимание Еспресо.TV .



Две дозы антикоронавирусной вакцины на сегодняшний день, 21 ноября 2021 года, имеют 9 763 865 человек.



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Учитывая последние официальные данные по количеству населения Украины, по состоянию на 1 января 2021 года, по информации Госкомстата таких было 41 588 354 человек, получается, что полностью привитыми от коронавируса являются 23,47% украинцев.

В минувшее воскресенье, 14 ноября, доля полностью вакцинированных украинцев составляла 20,83%.