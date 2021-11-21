В настоящее время от COVID-19 полностью вакцинировано 23% населения Украины
За последнюю неделю доля вакцинированных украинцев увеличилась на 2% – с 21% до 23%
Об этом со ссылкой на официальные данные Минздрава обращает внимание Еспресо.TV .
Две дозы антикоронавирусной вакцины на сегодняшний день, 21 ноября 2021 года, имеют 9 763 865 человек.
Читайте также : Австрия сделает вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех граждан
Учитывая последние официальные данные по количеству населения Украины, по состоянию на 1 января 2021 года, по информации Госкомстата таких было 41 588 354 человек, получается, что полностью привитыми от коронавируса являются 23,47% украинцев.
- В минувшее воскресенье, 14 ноября, доля полностью вакцинированных украинцев составляла 20,83%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.44
Покупка 26.44Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.26
- Актуальное
- Важное