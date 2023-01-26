В нашей танковой коалиции уже 12 стран, - Зеленский

Об этом он сказал в вечернем обращении за 26 января.

Он также сообщил, что благодаря предоставленным Украине системам ПВО и благодаря профессиональности наших воинов удалось сбить большинство российских ракет и "Шахедов".

"Каждая российская ракета против наших городов, каждый применяемый террористами иранский беспилотник - это аргументы, почему нужно больше оружия. Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами. Кто ускоряет поставки Украине необходимых средств обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста. В частности, расширяем нашу танковую коалицию (есть соответствующее решение Канады – я благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", - сказал глава государства.

В четверг, 26 января, Россия атаковала Украину ракетами. В направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 20 ракет. По состоянию на 15.00 известно об 11 погибших в этот день.

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2. Кроме того, канадских военных отправят помогать в обучении украинских экипажей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb