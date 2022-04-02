В населенных пунктах Броварского района проводятся разминочные работы, - Березенко

Об этом он рассказал в эфире Espreso.TV

“Был зачищен почти весь Броварской район, как вы знаете, враг был остановлен и разбит перед Броварами, но сосредоточился по селам. В населённых пунктах Броварского района идут разминировочные работы. Есть несколько раненых из-за износа мин и самодельных взрывных устройств”, - пояснил Березенко

Березенко добавил, что была найдена заминированная площадка, а также были случаи, когда орки вытаскивали мужчин из погребов и убивали их без причин.

Никого не удивляет, что РФ является не подписантом Женевской конвенции, согласно которой нельзя ставить противопехотные минные средства и как раз тем они активно занимаются в нашей стране. В настоящее время, сколько пройдет разминирование, сказать сложно. В населенных пунктах не так долго, но лесную полосу, поля – это займет гораздо больше времени”, - отметил Березенко.

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