В населенных пунктах Броварского района проводятся разминочные работы, - Березенко
Боец ТрО Киевщины Илья Березенко сообщил, что основной проблемой было выбить врага из небольших сел, где они совершали военные преступления
Об этом он рассказал в эфире Espreso.TV
“Был зачищен почти весь Броварской район, как вы знаете, враг был остановлен и разбит перед Броварами, но сосредоточился по селам. В населённых пунктах Броварского района идут разминировочные работы. Есть несколько раненых из-за износа мин и самодельных взрывных устройств”, - пояснил Березенко
Березенко добавил, что была найдена заминированная площадка, а также были случаи, когда орки вытаскивали мужчин из погребов и убивали их без причин.
Никого не удивляет, что РФ является не подписантом Женевской конвенции, согласно которой нельзя ставить противопехотные минные средства и как раз тем они активно занимаются в нашей стране. В настоящее время, сколько пройдет разминирование, сказать сложно. В населенных пунктах не так долго, но лесную полосу, поля – это займет гораздо больше времени”, - отметил Березенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное