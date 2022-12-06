Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Астероид 2022 года WA6 максимально приблизится к Земле 6 декабря на расстояние в 1 680 000 км.

По данным HT Tech, скорость движения астероида равна 49897 км в час.

Он не считается потенциально опасным, ведь его длина не превышает 150 метров.

Напомним, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало , что 1 ноября мимо Земли пролетел астероид 2022 RM4.

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