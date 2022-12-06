В NASA предупредили о приближении к Земле астероида
Во вторник, 6 декабря, мимо Земли пролетит астероид, диаметр которого составляет около 21 метра.
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
Астероид 2022 года WA6 максимально приблизится к Земле 6 декабря на расстояние в 1 680 000 км.
По данным HT Tech, скорость движения астероида равна 49897 км в час.
Он не считается потенциально опасным, ведь его длина не превышает 150 метров.
- Напомним, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало , что 1 ноября мимо Земли пролетел астероид 2022 RM4.
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