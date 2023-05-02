В NASA показали необычную галактику, расположенную в около 14 млн световых лет от Земли
Космический телескоп NASA Hubble зафиксировал спиральную галактику NGC 4395, которая имеет очень низкую поверхностную яркость, то есть рассеяна и излучает меньше света, чем другие
Об этом информирует NASA .
Фото спиральной звездной системы NGC 4395 сделал телескоп Hubble. Она одна из самых близких и самых тусклых известных сейфертовых галактик.
"Имеет низкую поверхностную яркость, что означает, что она рассеяна и излучает меньше света, чем обычные галактики. Она расположена на расстоянии около 14 млн световых лет от Земли и является сейфертовой галактикой с очень ярким ядром", - пишет ведомство.
Такие галактики имеют активные ядра (AGN), питающиеся сверхмассивными черными дырами. AGN очень яркие из-за излучения по всему электромагнитному спектру, когда черная дыра пожирает материал.
Ядро NGC 4395 имеет низкую светимость сравнительно с другими, а черная дыра примерно в 10 тыс. раз больше массы нашего Солнца.
"Сейфертовые галактики отличаются тем, что можно обнаружить звездную систему, окружающую черную дыру", – добавляют ученые.
Справка. Галактика NGC 4395 – это карликовая звездная система, уникальная из-за отсутствия галактической выпуклости – плотно упакованной группы звезд в центре галактики.
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