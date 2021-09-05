В NASA обнародовали кадры 13-го полета вертолета Ingenuity на Марсе

Об этом сообщает NASA.

Ingenuity двигался со скоростью 3,3 м в секунду и снимал изображения на юго-запад от региона Южный Сейтах.

Ранее Ingenuity совершил на Марсе 12 полетов и в целом преодолел расстояние 2,67 км. Над поверхностью Красной планеты вертолет находился почти 22 мин. Самый длинный полет составлял 625 м.

Ingenuity имеет размеры 1,2 м и весит 1,8 кг. Аппарат оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20-30 сек для ведения съемок местности.

Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance.