В NASA обнародовали кадры 13-го полета вертолета Ingenuity на Марсе
Вертолет NASA Ingenuity успешно осуществил тринадцатый полет на Марсе
Об этом сообщает NASA.
Ingenuity двигался со скоростью 3,3 м в секунду и снимал изображения на юго-запад от региона Южный Сейтах.
Ранее Ingenuity совершил на Марсе 12 полетов и в целом преодолел расстояние 2,67 км. Над поверхностью Красной планеты вертолет находился почти 22 мин. Самый длинный полет составлял 625 м.
Ingenuity имеет размеры 1,2 м и весит 1,8 кг. Аппарат оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20-30 сек для ведения съемок местности.
Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance.
- Напомним, 3 сентября марсоход NASA впервые добыл образцы почвы на Красной планете.
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