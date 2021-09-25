В NASA назвали дату первой туристической миссии на МКС

Об этом заявила руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Лидерс в twitter.

По ее словам, космический корабль, на борту которого будет полностью гражданский экипаж компании Axiom Space, планируется запустить на МКС в рамках миссии Axiom-1 21 февраля 2022 года.

"Мы планируем запустить миссию Axiom-1 на МКС 21 февраля", - написала Лидерс.

Командиром экипажа станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, вместе с ним в космос отправятся американский инвестор и предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Напомним, 19 сентября космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, который впервые в истории управлялся полностью гражданским экипажем, вернулся на Землю .

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