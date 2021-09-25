В NASA назвали дату первой туристической миссии на МКС
Первый полностью гражданский экипаж NASA полетит на Международную космическую станцию 21 февраля 2022 года
Об этом заявила руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Лидерс в twitter.
По ее словам, космический корабль, на борту которого будет полностью гражданский экипаж компании Axiom Space, планируется запустить на МКС в рамках миссии Axiom-1 21 февраля 2022 года.
"Мы планируем запустить миссию Axiom-1 на МКС 21 февраля", - написала Лидерс.
Командиром экипажа станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, вместе с ним в космос отправятся американский инвестор и предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.
- Напомним, 19 сентября космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, который впервые в истории управлялся полностью гражданским экипажем, вернулся на Землю .
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