В наручниках и с пакетом на голове: в Турции заявили, что январская смерть украинки в Бодруме была самоубийством
Прокуратура Турции установила, что смерть Кристины Новицкой в городе Бодрум является самоубийством
Об этом сообщает Hromadske .
Расследование завершено. Прокуратура отметила, что девушка покончила жизнь самоубийством, якобы имитируя сцену из фильма "Жизнь Дэвида Гейла".
Девушка сидела на стуле в наручниках за спиной и полиэтиленовым пакетом на голове.
Правоохранители отметили, что двери в дом девушки были закрыты изнутри. Кроме того, в доме были закрыты изнутри окна. Следователи не смогли найти отпечатки постороннего человека.
Версию относительно самоубийства, по мнению правоохранителей, также подтверждает и то, что у девушки нашли также шарф и трубу водонагревателя.
Прокуратура отмечает, что нет доказательств об убийстве.
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