В наручниках и с пакетом на голове: в Турции заявили, что январская смерть украинки в Бодруме была самоубийством

Об этом сообщает Hromadske .

Расследование завершено. Прокуратура отметила, что девушка покончила жизнь самоубийством, якобы имитируя сцену из фильма "Жизнь Дэвида Гейла".

Девушка сидела на стуле в наручниках за спиной и полиэтиленовым пакетом на голове.

Правоохранители отметили, что двери в дом девушки были закрыты изнутри. Кроме того, в доме были закрыты изнутри окна. Следователи не смогли найти отпечатки постороннего человека.

Версию относительно самоубийства, по мнению правоохранителей, также подтверждает и то, что у девушки нашли также шарф и трубу водонагревателя.



Прокуратура отмечает, что нет доказательств об убийстве.