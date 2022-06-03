В "народное ополчение" в Беларуси должно войти по 50 человек из каждого сельсовета, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает, чтобы "народное ополчение" состояло из 50 человек при каждом сельсовете
Об этом сообщает Белта .
Лукашенко считает, что люди, которые войдут в "народное ополчение", должны владеть основным оружием.
"Нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их зовем на учебу – они возьмут свои автоматы (преимущественно автомат, гранатомет, пистолет)", - сказал он.
27 мая министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко поставил задачу создать "народное ополчение". При этом в стране есть войска территориальной обороны.
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