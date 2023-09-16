В направлении Новоазовска зафиксировали 20 грузовиков с российскими военными, - Андрющенко

Об этом он написал в телеграме.

"Необычное движение зафиксировано вчера. Более 20 грузовиков с пока живой силой через Мариуполь из направления Бердянска в направление Новоазовска", - отметил Андрющенко.

По его словам, наиболее очевидной причиной является попытка "срочно перебросить подкрепление на север Донецкой области по дороге Новоазовск - Тельманово - Донецк - Бахмут".

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм