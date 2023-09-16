В направлении Новоазовска зафиксировали 20 грузовиков с российскими военными, - Андрющенко
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что через город в пятницу, 15 сентября, наблюдалось "необычное движение" российских оккупантов. В направлении временно оккупированного Новоазовска двигались 20 грузовиков с живой силой армии РФ
Об этом он написал в телеграме.
"Необычное движение зафиксировано вчера. Более 20 грузовиков с пока живой силой через Мариуполь из направления Бердянска в направление Новоазовска", - отметил Андрющенко.
По его словам, наиболее очевидной причиной является попытка "срочно перебросить подкрепление на север Донецкой области по дороге Новоазовск - Тельманово - Донецк - Бахмут".
Фото: Петр Андрющенко / телеграмм
- Накануне Андрющенко сообщил, что последние три дня оккупанты активно перебрассывают резервы с других участков фронта на Запорожское направление.
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