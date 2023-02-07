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В направлении Лиман – Кременная позиции ВСУ не потеряны, все вражеские штурмы отбиты, - боец "Легиона Свободы" Андрийко

7 февраля, 2023 вторник
15:08
война с Россией

Боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко отметил, что на линии столкновения продолжаются огневые контакты с противником

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Фиксируем активизацию фронта именно на Луганщине и Донетчине. Ситуация напряженная, продолжаются постоянные обстрелы. В районе Лиман - Кременная оккупанты обстреливают прифронтовые села и уничтожают их фосфором и кассетными снарядами. На линии столкновения продолжаются огневые контакты с противником".

По словам бойца, позиции украинских защитников не утрачены, все штурмы врага отражены.

"Враг мелкими группами бросает штурмовые отряды, как из состава мобилизованных, так и более подготовленные отряды. Происходит по два-три штурма наших передовых позиций в день, также фиксируются попытки ночных штурмов со стороны противника. ВСУ уничтожают врага и работают на нашу общую победу" , - добавил Андрийко.

  • Минобороны Британии сообщило , что россиянам в ближайшие недели не удастся достичь весомых успехов в наступлении на Донетчине из-за нехватки боеприпасов и квалифицированных подразделений.
  • Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко допустил вероятность ухода ВСУ от Бахмута для сохранения жизней личного состава
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