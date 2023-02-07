Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Фиксируем активизацию фронта именно на Луганщине и Донетчине. Ситуация напряженная, продолжаются постоянные обстрелы. В районе Лиман - Кременная оккупанты обстреливают прифронтовые села и уничтожают их фосфором и кассетными снарядами. На линии столкновения продолжаются огневые контакты с противником".

По словам бойца, позиции украинских защитников не утрачены, все штурмы врага отражены.

"Враг мелкими группами бросает штурмовые отряды, как из состава мобилизованных, так и более подготовленные отряды. Происходит по два-три штурма наших передовых позиций в день, также фиксируются попытки ночных штурмов со стороны противника. ВСУ уничтожают врага и работают на нашу общую победу" , - добавил Андрийко.