В направлении Киева вылетели 20 вертолетов из Беларуси, - Госспецсвязи
В Госспецсвязи заявили, что в направлении Киева летят 20 вертолетов из Беларуси
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госспецсвязи.
"Белорусы сообщают, что около 20 вертолетов вылетели на Киев с территории Беларуси за последние 10 минут", - говорится в заявлении Госспецсвязи.
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