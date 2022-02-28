В направлении Киева вылетели 20 вертолетов из Беларуси, - Госспецсвязи

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госспецсвязи.



"Белорусы сообщают, что около 20 вертолетов вылетели на Киев с территории Беларуси за последние 10 минут", - говорится в заявлении Госспецсвязи.

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