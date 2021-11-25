В направлении Черного моря движется ракетный эсминец ВМС США
К Черному морю следует ракетный эсминец Arleigh Burke DDG 51
Об этом сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.
"USS Arleigh Burke (DDG 51) начал свой переход в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.
USS Arleigh Burke (DDG-51) – первый эсминец типа "Арли Берк". Его вооружение управляется американской единственной системой "Иджис".
- 4 ноября ракетный эсминец США Mount Whitney вошел в Черное море.
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