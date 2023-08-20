В НАПК заявили о переговорах между Венгрией и Украиной по OTP Bank
Украина и Венгрия ведут переговоры после того, как Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны
Об этом в эфире Еспресо заявила глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Агия Загребельская.
"Кто такие OTP Bank? Он выдавал льготные кредиты по российскому закону, в котором указано, что "заемщиком является военнослужащий РФ при условии, что он принимает участие в СВО на территории "ДНР", "ЛНР" и Украины", - сказала она.
По мнению Загребельской, это и может быть названо прямым финансированием войск агрессора.
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"OTP Bank расширил свою деятельность в России, увеличил свой доход там, запустил свои продукты. Сейчас мы как агентство, наши дипломаты, венгерское правительство и OTP Bank находимся в переговорном процессе – я надеюсь, что очень скоро это закончится, что OTP Bank подтвердит, что он прекратил выдавать льготные кредиты военным РФ и продемонстрирует нам план выхода с российского рынка в краткосрочной перспективе, которого он придерживается. И мы с удовольствием исключим OTP Bank из нашего портала. У банка и Венгрии есть выход из этой ситуации", - подытожила представительница НАПК .
- Напомним, 4 мая Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за деятельности в РФ и фактического признания "ЛДНР".
- 12 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.
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