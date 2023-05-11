Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Telegram.

"(Компании, - ред.) от производителей женской косметики и пищевых продуктов до банков и нефтеперевозчиков попали в перечень из-за того, что продолжают вести бизнес в России, платить там налоги, финансируя убийства украинцев", - говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что кроме налогов, поступающих в бюджет РФ, на которые потом, в том числе, содержится российская армия, согласно российскому законодательству, такие корпорации вынуждены содействовать призыву работников в армию и быть привлеченными ресурсами к мобилизационным мерам.

"К тому же российскими подразделениями иностранных компаний руководят российские менеджеры, в большинстве своем публично поддерживающие войну против Украины. Стратегия России по превращению международного бизнеса в соучастников войны – последовательная. Мобилизация, льготные кредиты военным, далее дополнительные "военные" налоги. Этот перечень будет расти, еще больше втягивая каждый бренд в войну и ограничивая пути к выходу", - добавили в агентстве.

В ведомстве объяснили, что цель НАПК – сделать так, чтобы таким компаниям было репутационно не выгодно сотрудничать с агрессором, они закрыли свой бизнес в России "и осознали позицию всего цивилизованного и демократического мира".

Все внесенные в список спонсоров войны компании попадают в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

"Этой базой данных пользуются международные инвесторы и другие компании. Поэтому, когда НАПК вносит компанию в перечень, она автоматически отображается в базе данных красным цветом. Таким образом, тот, кто хочет сотрудничать с такой компанией, видит, что это очень рискованно репутационно и финансово. Некоторые. известные компании, после внесения в список спонсоров войны уже заявили, что это напрямую повлияло на их экономические показатели. Мы же надеемся, что это повлияет на их позицию по работе в РФ", - добавили в НАПК.