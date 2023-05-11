Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В НАПК рассказали сколько мировых компаний внесено в список спонсоров войны РФ и как это влияет на их бизнес

В НАПК рассказали сколько мировых компаний внесено в список спонсоров войны РФ и как это влияет на их бизнес

11 мая, 2023 четверг
16:28
Экономика

Нацагентство по предотвращению коррупции внесло уже 25 ведущих мировых компаний в перечень международных спонсоров войны РФ и это существенно влияет на их доходы

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Telegram.

"(Компании, - ред.) от производителей женской косметики и пищевых продуктов до банков и нефтеперевозчиков попали в перечень из-за того, что продолжают вести бизнес в России, платить там налоги, финансируя убийства украинцев", - говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что кроме налогов, поступающих в бюджет РФ, на которые потом, в том числе, содержится российская армия, согласно российскому законодательству, такие корпорации вынуждены содействовать призыву работников в армию и быть привлеченными ресурсами к мобилизационным мерам.

"К тому же российскими подразделениями иностранных компаний руководят российские менеджеры, в большинстве своем публично поддерживающие войну против Украины. Стратегия России по превращению международного бизнеса в соучастников войны – последовательная. Мобилизация, льготные кредиты военным, далее дополнительные "военные" налоги. Этот перечень будет расти, еще больше втягивая каждый бренд в войну и ограничивая пути к выходу", - добавили в агентстве.

В ведомстве объяснили, что цель НАПК – сделать так, чтобы таким компаниям было репутационно не выгодно сотрудничать с агрессором, они закрыли свой бизнес в России "и осознали позицию всего цивилизованного и демократического мира".

Все внесенные в список спонсоров войны компании попадают в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

"Этой базой данных пользуются международные инвесторы и другие компании. Поэтому, когда НАПК вносит компанию в перечень, она автоматически отображается в базе данных красным цветом. Таким образом, тот, кто хочет сотрудничать с такой компанией, видит, что это очень рискованно репутационно и финансово. Некоторые. известные компании, после внесения в список спонсоров войны уже заявили, что это напрямую повлияло на их экономические показатели. Мы же надеемся, что это повлияет на их позицию по работе в РФ", - добавили в НАПК.

НАЗК внесла світові компанії у список спонсорів війни РФ

  • Агентство уже внесло в список, в частности: китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французскую сеть Auchan, немецкую Metro и другие компании.
  • Также НАПК внесло в список спонсоров и причастных к развязанной войне России в Украине 24 тысячи человек.
санкции против России
Война с Россией
НАПК
Читайте также:
росія мобілізація
11 мая, 2023 четверг
Минобороны: Указ Путина о призыве резервистов имеет "конфиденциальные" пункты и ВСУ хорошо знают, что это значит для россиян
путін
11 мая, 2023 четверг
"Путин – самый опасный дурак в мире": в Украине он не может ни победить, ни проиграть, ни остановиться, - NYT
Бахмут
10 мая, 2023 среда
Во время операции в Бахмуте 72-я бригада РФ пыталась держать позиции, а вагнеровцы убегали, - майор ВСУ Жорин
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 37.89
  • EUR
    Покупка 40.82
    Продажа 41.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
11 мая
17:49
Еврокомиссия нашла юридические основания использования активов РФ для восстановления Украины
17:33
Бойцы ВСУ на протезах пройдут пеший 120-километровый благотворительный марафон
17:31
Министр обороны Польши Блащак о ракете, найденной под Быдгощем: военные видели ее пролет, но не сообщили
17:28
В Бахрейне покажут украинский фильм "Мої думки тихі"
16:58
В России 4 дня не реагировали на сообщения о заминировании аэропорта из-за "майских праздников"
16:51
Врачи впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора из Украины
16:44
Кличко показал вагоны метро, прибывшие в Киев из Варшавы
16:42
Дональд Трамп
Трамп призвал уменьшить поставки оружия Украины, - CNN
16:37
Обновлено
В столичном метро возобновлено движение на станции "Сырец"
16:29
Эксклюзив
В горсовете Мелитополя заявили, что оккупанты готовятся к обороне: вкапывают в землю "смерчи" и "грады"
16:24
Россияне нанесли ракетный удар по Торецку на Донетчине: пострадали 6 человек
16:20
Эксклюзив
Оккупанты уничтожают заповедные зоны на левобережье Херсонщины, - экс-заммэра Херсона Головня
16:13
Все обещанные танки Challenger 2 прибыли в Украину, – министр обороны Великобритании
16:07
Обновлено
Британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow
16:00
OPINION
Взрывы в Москве – провокация спецслужб РФ: кремль готовит удар по украинским центрам принятия решений
15:57
Украине нужен арсенал стоимостью более $30 млрд, чтобы дать отпор агрессии РФ, - Bloomberg
15:55
Обновлено
Зеленский заявил, что ВСУ требуют больше времени на подготовку к контрнаступлению
15:44
Комиссар ЕС по внутренним вопросам прибыла в Киев
15:39
Россия внесла Арестовича в список террористов: он отреагировал
15:32
За неделю зарабатывали 2 млн грн: в Одесской области разоблачили сбытчиков метадона
15:30
ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию
15:10
За 2022 год импорт нефти из России в Индию вырос в десять раз, - BBC
14:55
В мире нет аналогичных практик: в Прозорро. Продажи объяснили, почему до сих пор не продают конфискованные российские активы
14:53
Весь коллектив уволен: букмекерская компания Parimatch окончательно прекращает деятельность в Украине
14:51
В РФ планируют объявить в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
14:49
"Активно готовимся делать смерть врагам": собираем на два тепловизора минометной батарее 47 ОМБр
14:45
В результате обстрела Харьковщины получили ранения два человека, среди них несовершеннолетний
14:45
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:41
Эксклюзив
Возможно, с Бахмутского направления и начнется большое наступление, боец батальона "Свобода" Лысенко
14:28
"Реал Мадрид" снова попытается подписать Килиана Мбаппе летом
14:27
Эксклюзив
Китай готовится поглотить 5 центральноазиатских режимов, - политический эксперт Цыбулько
14:11
ГБР проводит обыски в здании Киевского горсовета
14:08
Премьер-министр Швеции лично провел испытание БМП CV90, которая отправится в Украину
14:08
Украина шокирует россиян своим контрнаступлением, - BILD
14:03
"еВосстановление": в течение суток 3 тыс. украинцев подали заявки на компенсацию за разрушенное жилье
14:00
OPINION
НБУ улучшил прогноз годового экономического роста
13:57
В Финляндии обрушился мост: пострадали 27 человек, преимущественно дети
13:53
ВСУ получили на вооружение турецкие бронемашины Cobra II
13:46
Обновлено
В Милане раздался мощный взрыв: 4 человека пострадали
13:22
Житель Херсонщины взорвался на мине и погиб в результате полученных травм
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV