В НАПК рассказали, нужно ли декларировать "ковидную тысячу"
Нацагентство по предотвращению коррупции объяснило, что "ковидную тысячу" не нужно указывать в декларации как доход, в то же время следует указывать специальный счет
Об этом говорится на странице НАПК в Facebook.
"Нужно ли указывать тысячу гривен как доход? Нет, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования. не является доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации", - отметили в ведомстве.
"Нужно ли декларировать специальный счет? Да, счет необходимо указать в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи". Для гражданина, желающего принять участие в Программе, будет открываться виртуальный счет. Если такой счет будет открыт в течение не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или по состоянию на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать", - добавили в НАПК.
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