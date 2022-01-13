В НАПК рассказали, нужно ли декларировать "ковидную тысячу"

Об этом говорится на странице НАПК в Facebook.



"Нужно ли указывать тысячу гривен как доход? Нет, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования. не является доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации", - отметили в ведомстве.



"Нужно ли декларировать специальный счет? Да, счет необходимо указать в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи". Для гражданина, желающего принять участие в Программе, будет открываться виртуальный счет. Если такой счет будет открыт в течение не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или по состоянию на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать", - добавили в НАПК.

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