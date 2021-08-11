Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Коронавирус В НАН предполагают значительный рост заболеваемости коронавирусом со следующей недели, - Радуцкий

В НАН предполагают значительный рост заболеваемости коронавирусом со следующей недели, - Радуцкий

11 августа, 2021 среда
19:15
Коронавирус Михаил Радуцкий

Национальная академия наук прогнозирует, что со следующей недели есть риск значительного роста заболеваемости COVID-19

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

"Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что уже со следующей недели существует риск значительного роста количества больных. Количество положительных тестов на прошлой неделе уже выросло в полтора раза, и этот показатель может расти в связи с увеличением доли штамма "Дельта"", - сообщил он.

Радуцкий добавил, что Минздрав повысило темпы вакцинации - ежедневно делают почти 170 тыс. прививок.

По проценту полностью вакцинированных жителей впереди Киевская, Полтавская, Винницкая области. Позади - Черновицкая, Волынская, Закарпатская области.

"А украинцам, которые не спешат прививаться, ожидая какой-то "особой" вакцины, еще раз рекомендую поторопиться. Все имеющиеся в Украине вакцины - эффективные", - написал нардеп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
10 августа, 2021 вторник
"Даже размещения американских подразделений": Резников призвал усилить поддержку политики безопасности Украины из-за возможного развертывания в Крыму ядерного оружия
9 августа, 2021 понедельник
ВСУ закупили 41 белорусский МАЗ на 8 млн грн дороже отечественных аналогов, - экс-помощник министра обороны
Климкин Руденко
10 августа, 2021 вторник
Почему Лукашенко грозит Украине перейти границу. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко
Киев
+30
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.7
    Покупка 26.7
    Продажа 26.95
  • EUR
    Покупка 31.24
    Продажа 31.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
11 августа
19:54
Руслан Степанюк
Лучший бомбардир "Ворсклы" назвал цель команды на сезон
19:52
В Одессе состоялось прощание с художником Ройтбурдом
19:26
Инфографика
Мейсон Маунт
"Челси" - "Вильярреал": букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок УЕФА
19:14
СБУ обнаружила в местных депутатов Кировоградщины арсенал с оружием
С арсеналом оружия: в Кировоградской области разоблачили депутатов, которые требовали деньги у местных жителей
19:03
Маркевич признался, будет ли продолжать тренерскую карьеру
18:52
НБУ
НБУ признал банк "Земельный капитал" неплатежеспособным
18:39
День в зоне ООС: оккупанты пять раз нарушили "тишину", убив мирного жителя и ранив военного
18:29
Василий Ломаченко
Ломаченко дал прогноз на супербой Усик - Джошуа
18:28
Кипр расширил перечень препаратов, с вакцинацией которыми разрешен въезд в страну
18:18
"Охматдет" передал медико-технические задания на закупку оборудования ГП "Укрмедпроектбуд" и ожидает, что оно будет поставлено в больницу в кратчайшие сроки
18:13
МИД Беларуси
Беларусь отказалась принять первого за 13 лет посла США
18:07
COVID-19
На Ровенщине у 80% больных коронавирусом подтвердили штамм "Дельта"
17:48
Гео Лерос
Суд признал заявления нардепа Лерос о брате Ермака недостоверной информацией
17:42
Слуга народа
"Слугу народа" на выборах в Раду поддержали бы 22,2% избирателей, за "Европейскую солидарность" проголосовали бы 16%, - опрос
17:34
Александр Петраков
Чемпион мира возглавит сборную Украины по футболу - СМИ
17:28
Укрзализныця получила нового временного руководителя
17:11
Топ-10 причин поехать на Ше.Fest 2021
17:08
вакцина
ВОЗ протестует три препарата от COVID-19
17:03
Наталья Диденко
В Украину придет антициклон с порывистым ветром и умеренной жарой, - Наталья Диденко
16:59
зерно
Государство будет возмещать малым фермерам 4,7 тыс. грн за гектар утраченных посевов
16:43
Михаил Згуровский: "Хочу, чтобы инновационной средой стала вся Украина!"
16:39
В Киеве возле реки Лыбидь нашли тело мужчины
16:37
СБУ в Киеве заблокировала подпольные криптообменники, через которые финансировали провокации ко Дню Независимости
16:36
COVID
В Чернигове обнаружили два случая штамма коронавируса "Дельта"
16:22
Алексей Навальный
Навальному объявили обвинение в создании организации, посягающей на права россиян - говорится о Фонде борьбы с коррупцией
16:08
Ляшко: Темпы вакцинации в Украине выше мировых
16:04
Отставка Крищенко - это подготовка к устранению Кличко с должности главы КГГА, - нардеп Осадчук
16:00
Twitter
Украинец получил $ 3,5 тыс. за обнаружение ошибки в алгоритме Twitter
15:55
дия
Бизнес сможет получить через "Дию" 13 лицензий: Минэкономики начинает эксперимент
15:50
Воины-зенитчики провели учения в районе ООС
Украинский военный получил ранения на Донбассе
15:43
Сенат США
Сенат США принял самый дорогой в истории бюджетный план на "социалку" и борьбу с потеплением: более $ 3,5 трлн
15:39
Дія City
"Дия City": Зеленский подписал закон о введении спецрежима для IТ-отрасли
15:38
суд
Зеленский назначил 16 судей в местные суды
15:30
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары
15:25
В Ливии журналисты нашли планшет российского наемника ЧВК "Вагнера": Mein Kampf Гитлера и запрос на оружие в РФ
15:14
Дмитрий Кулеба
Саммит "Крымская платформа": количество стран-участниц возросло до 38
15:13
вакцина AstraZeneca
Греция решила передать Украине 100 тыс. доз вакцин AstraZeneca, - Кабмин
15:13
В немецком Потсдаме схватили британца: подозревают в шпионаже на Кремль
15:11
Евгений Макаренко
Бельгийский клуб погнал футболиста сборной Украины в Венгрию
15:00
Зеленский подписал законы для стимулирования развития экологического транспорта в Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV