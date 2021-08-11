В НАН предполагают значительный рост заболеваемости коронавирусом со следующей недели, - Радуцкий

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.



"Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что уже со следующей недели существует риск значительного роста количества больных. Количество положительных тестов на прошлой неделе уже выросло в полтора раза, и этот показатель может расти в связи с увеличением доли штамма "Дельта"", - сообщил он.



Радуцкий добавил, что Минздрав повысило темпы вакцинации - ежедневно делают почти 170 тыс. прививок.



По проценту полностью вакцинированных жителей впереди Киевская, Полтавская, Винницкая области. Позади - Черновицкая, Волынская, Закарпатская области.



"А украинцам, которые не спешат прививаться, ожидая какой-то "особой" вакцины, еще раз рекомендую поторопиться. Все имеющиеся в Украине вакцины - эффективные", - написал нардеп.

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