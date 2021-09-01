В НАН назвали область с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

Об этом говорится в анализе и прогнозе ученых НАН Украины.

"Угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где заболеваемость самая высокая и растет", - отметили ученые.

На Буковине также высокие темпы распространения инфекции.



Количество положительных тестов и случаев болезни за две недели утроилось, также растет количество людей в больницах.

В НАН прогнозируют, что к середине сентября в Украине будут выявлять до 2300 новых случаев в сутки.