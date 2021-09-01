В НАН назвали область с самой высокой заболеваемостью коронавирусом
Самая высокая заболеваемость COVID-19 наблюдается в Черновицкой области
Об этом говорится в анализе и прогнозе ученых НАН Украины.
"Угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где заболеваемость самая высокая и растет", - отметили ученые.
На Буковине также высокие темпы распространения инфекции.
Количество положительных тестов и случаев болезни за две недели утроилось, также растет количество людей в больницах.
В НАН прогнозируют, что к середине сентября в Украине будут выявлять до 2300 новых случаев в сутки.
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