В Нагорном Карабахе взорвался резервуар с топливом: 20 человек погибли, почти 300 ранены

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Карабаха.

Отмечается, что вечером 25 сентября после взрыва резервуара с топливом в медицинские учреждения региона доставили в общей сложности 290 пострадавших. Основная часть потерпевших находится в республиканском медицинском центре.

Десятки раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Радио Свобода

Жизнь семи пострадавших спасти не удалось. Также отмечается, что 13 неопознанных тел находятся в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Многие граждане считаются пропавшими без вести.