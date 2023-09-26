В Нагорном Карабахе взорвался резервуар с топливом: 20 человек погибли, почти 300 ранены
На складе бензина на территории Нагорного Карабаха вблизи трассы Степанакерт (Ханкенди) – Аскеран произошел мощный взрыв и возник пожар, в результате чего погибли 20 человек, еще 290 пострадали
Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Карабаха.
Отмечается, что вечером 25 сентября после взрыва резервуара с топливом в медицинские учреждения региона доставили в общей сложности 290 пострадавших. Основная часть потерпевших находится в республиканском медицинском центре.
Десятки раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.
Фото: Радио Свобода
Жизнь семи пострадавших спасти не удалось. Также отмечается, что 13 неопознанных тел находятся в Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Многие граждане считаются пропавшими без вести.
- Вечером субботы, 26 августа, в румынском округе Креведия также произошел взрыв на заправочной станции LPG со сжиженным газом, в результате чего погибли два человека, 57 получили ожоги.
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