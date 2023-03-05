В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками. Есть жертвы

Об этом одновременно сообщают представители силовых ведомств каждой из сторон.

Министерство обороны Азербайджана заявляет , что его сотрудники остановили подозрительный транспорт из Республики Армения для проверки, после чего "противоположная сторона открыла огонь". В свою очередь "министерство внутренних дел" ориентированной на официальный Ереван, не признанной "Нагорно-Карабахской Республики" говорит о действиях азербайджанской "диверсионной группы".

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При этом и Азербайджан, и армянский "Нагорный Карабах" сообщают о собственных потерях.

"Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Турсу военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент", - объясняет свои действия Минобороны Азербайджана.

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"Утром 5 марта с целью проверки полученной информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка остановить и проверить автомобили, осуществляющие незаконные военные перевозки. Противоположная сторона открыла огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые", - отмечает азербайджанское обоенное ведомство.

Поврежденный автомобиль "МВД "НКР" (police.nk.am)

По информации "МВД "НКР", в результате перестилки погибли трое их сотрудников из паспортно-визового отдела: подполковник Бабаян Армен Майорович, майор Даниелян Давид Валерьевич, лейтенант Гаспарян Арарат Тельманович.

"Еще один служащий, лейтенант Овсепян Давид Ашотович, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре", - добавляют в "милиции" самопровозглашенного "Нагорного Карабаха".

Имена жертв с азербайджанской стороны пока еще не называются.