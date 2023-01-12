Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Как бы враг ни хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет. Мы с вами уже прошли первую половину тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона. Обязательно пройдем и вторую", - написал он.

По его словам, восстановлено уже 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры, которые снабжают украинцев теплом.

"Там, где это позволяет ситуация, жилье, больницы, школы и детсады обеспечены им в полном объеме", - подчеркнул Чернышев.

В оккупированном россиянами Мариуполе сложилась тяжелая ситуация с отоплением и водоснабжением, в результате чего возросла заболеваемость и смертность среди горожан.