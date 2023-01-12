В Нафтогазе заявили, что восстановили уже 55% поврежденных оккупантами объектов инфраструктуры
Украина успешно проходит отопительный сезон, восстановлено уже 55% поврежденной оккупантами критической инфраструктуры, что обеспечивает людей теплом
Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
"Как бы враг ни хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет. Мы с вами уже прошли первую половину тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона. Обязательно пройдем и вторую", - написал он.
По его словам, восстановлено уже 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры, которые снабжают украинцев теплом.
"Там, где это позволяет ситуация, жилье, больницы, школы и детсады обеспечены им в полном объеме", - подчеркнул Чернышев.
- В оккупированном россиянами Мариуполе сложилась тяжелая ситуация с отоплением и водоснабжением, в результате чего возросла заболеваемость и смертность среди горожан.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 41.8Продажа 42.82
- Актуальное
- Важное