В Нафтогазе заявили, что ОАСК приостановил действие второго предписания НАПК об увольнении Витренко

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Решение суд принял в порядке обеспечения иска Витренко об отмене предписания НАПК.

"Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании и свидетельствует, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона. В случае выявления нарушений, на которые ссылается Нацагентство, и для прекращения трудового договора с председателем правления компании, оно должно обратиться в суд, а не направлять предписание в наблюдательный совет Нафтогаза", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года. На место Коболева правительство назначило экс-министра энергетики Юрия Витренко.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков 15 июня внес предписание о незаконности назначения Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины".

В связи с предписанием НАПК председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко.

Витренко в своей официальной позиции заявил, что считает предписание предвзятым и будет оспаривать его в судебном порядке.

Шмыгаль 17 июня обжаловал в ОАСК предписание НАПК о незаконности назначения Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

ОАСК 18 июня остановил действие предписания НАПК об освобождении Витренко с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

1 июля НАПК направило второе предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием увольнения Витренко.

Вторник вновь обжаловал решение НАПК.