Об этом "Нафтогаз Украины" проинформировал в facebook .

"Цена 7,96 грн/куб. м действует до конца апреля 2023 года. Следует отметить, что цена неизменна и довоена", - заявили в компании.

В то же время в Нафтогазе добавили, что тарифы на газ в Европе выросли.

"Недавно в Литве цена достигла 1,02 евро/куб. м, или около 42 грн, в Молдове - 22,99 лея/куб. м, или почти 44 грн, а в Польше - 6,64 злотых, или более 53 грн . Среди причин роста - увеличение закупочной цены природного газа на европейском рынке и газовый шантаж России", - пояснили в Нафтогазе.

С июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что до конца следующего отопительного сезона цены на коммунальные услуги не будут меняться.

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