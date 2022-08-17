В Нафтогазе сообщили, какой зимой будет цена на газ в Украине
В газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" заявили, что бытовые потребители к апрелю 2023 года будут платить 7,96 грн за куб. м газа
Об этом "Нафтогаз Украины" проинформировал в facebook .
"Цена 7,96 грн/куб. м действует до конца апреля 2023 года. Следует отметить, что цена неизменна и довоена", - заявили в компании.
В то же время в Нафтогазе добавили, что тарифы на газ в Европе выросли.
"Недавно в Литве цена достигла 1,02 евро/куб. м, или около 42 грн, в Молдове - 22,99 лея/куб. м, или почти 44 грн, а в Польше - 6,64 злотых, или более 53 грн . Среди причин роста - увеличение закупочной цены природного газа на европейском рынке и газовый шантаж России", - пояснили в Нафтогазе.
- С июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что до конца следующего отопительного сезона цены на коммунальные услуги не будут меняться.
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