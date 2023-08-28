В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ в новом отопительном сезоне

Об этом в эфире телемарафона сказал глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев.

"Должен успокоить наших потребителей. Цена на газ остается стабильной. Для наших постоянных потребителей, домохозяйств - это 7,96 грн за кубометр. То есть та, которая была в прошлом году", - сказал он.

"Также у нас действуют специальные условия поставки природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. Правительство приняло соответствующее постановление, которым продлило действие ПСО (возложение специальных обязательств, - ред.). Таким образом газ по объему И будет поставляться по цене 7 420 грн для предприятий ТКЭ", - добавил Чернышев.

По его словам, власти готовятся к сложному отопительному сезону.

"Я считаю, что события в прошлом году укрепили энергетиков, и в этом смысле мы должны подойти к этому очень ответственно. Но готовимся к разным сценариям. Есть ответы на эти сценарии. Спокойно, по-взрослому готовимся к следующей зиме", - сказал председатель правления Нефтегаза.

Он выразил уверенность, что россияне снова попытаются лишить украинцев тепла и электроэнергии. В то же время, по его словам, власти знают, как реагировать на эти попытки.

Что известно о тарифах и подготовке к новому отопительному сезону

Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление подал на рассмотрение правительства глава Минэнерго Герман Галущенко. В свою очередь НКРЭКУ отметила необходимость привлечь дополнительные средства для подготовки к новому отопительному сезону.

Тарифы на холодную воду решили оставить по-прежнему. Также неизменными остаются тарифы на горячее водоснабжение и распределение газа.

22 августа глава правительства Денис Шмыгаль пообещал, что тарифы на тепло останутся такими же, как и в прошлом отопительном сезоне.

В настоящее время идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации. По состоянию на 13 августа Укрэнерго почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. В то же время, Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.