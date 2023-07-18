Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что нужно лично обратиться с заявлением о возврате подписки в предыдущую газоснабжающую компанию. В течение 5 календарных дней она обязана ответить и вернуть средства.

В Нафтогазе подчеркнули, что забрать подписку может только клиент, поскольку пока не существует действенного механизма перевода средств или взаиморасчетов между поставщиками газа.

"Дополнительно информируем, что в случае игнорирования предыдущим поставщиком письменного требования по возврату переплаты потребителю, последний имеет право на получение компенсации в размерах и порядке установленных минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и снабжению природным газом, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 21.09.2017 № 1156", - говорится в сообщении.