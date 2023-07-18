В Нафтогазе объяснили, как вернуть переплату за газ при смене поставщика
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" объяснила, как вернуть переплату за газ при в случае смены компании-поставщика
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что нужно лично обратиться с заявлением о возврате подписки в предыдущую газоснабжающую компанию. В течение 5 календарных дней она обязана ответить и вернуть средства.
В Нафтогазе подчеркнули, что забрать подписку может только клиент, поскольку пока не существует действенного механизма перевода средств или взаиморасчетов между поставщиками газа.
"Дополнительно информируем, что в случае игнорирования предыдущим поставщиком письменного требования по возврату переплаты потребителю, последний имеет право на получение компенсации в размерах и порядке установленных минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и снабжению природным газом, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 21.09.2017 № 1156", - говорится в сообщении.
- 14 июля в Минэнерго сообщили , что, несмотря на сложный отопительный сезон, повышать тарифы на электроэнергию для населения еще раз не планируют.
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