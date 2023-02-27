Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Нужно отметить, что Лукашенко впервые посетил Китай в 1992 году, когда еще был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь. Очевидно, Китай на него оказал большое влияние и он увидел перспективы сотрудничества с этой страной. И сразу, с приходом на пост президента, Лукашенко осчастливил Китай военными технологиями и большими поставками вооружений", - сказал независимый белорусский военный обозреватель.

Александр Алесин заметил, что Китай тогда развивал свою военную промышленность, поэтому советские технологии, в том числе ракетное вооружение, были ему очень полезны.

"И дальше сотрудничество строилось на том, что Лукашенко как бы подкупал Китай, снабжая его военными технологиями. Есть такие данные, что с 1995 года по 2010 год большинство наших (белорусских) военных институтов работало на китайские деньги и для Китая. А взамен Лукашенко хотел от Китая противовес Путину, а также дополнительную страховку в Совбезе, потому что Китай, как и Россия, имеет право вето. Это достаточно хитрая тактика, которая дает свои плоды. В ответ Китай произвел очень крыпные инвестиции в Беларусь: построил много заводов, основал торговый хаб через Беларусь в Европу, технопарк "Великий камень" со 100 компаниями по производству высокотехнологичной продукции", - объяснил ведущий эксперт по обороне и военно-промышленному комплексу.

Алесин считает, что и сейчас визит Лукашенко в Китай имеет основное намерение – деньги, потому что он прагматический человек и, поддерживая политику Китая, ожидает более щедрых инвестиций.

"По моему мнению, одним из важных элементов этого визита являются деньги и поставки тех электронных компонентов, высокоточного оборудования двойного назначения, которого нет в Беларуси. Есть версия, что эти компоненты Лукашенко использует для производства вооружения, которое он затем передаст или продаст России" , – отметил эксперт.