В начале осени правительство проведет массовую приватизацию, - Шмыгаль
С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация, а также государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей создавать рабочие места
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме.
"С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация. Такую задачу поставил Президент Украины, Верховная Рада приняла соответствующее законодательство, Правительством разработаны все подзаконные нормативные акты", - пишет Шмыгаль.
На селекторном совещании с руководителями областей Денис Шмыгаль дал задание подготовить все, что необходимо для приватизации. По словам премьера, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.
"Поскольку малая приватизация в селах и городках, где люди знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, позволит выкупить эти помещения по справедливой цене и благодаря грантовым программам быстро начать работу", - добавил он.
Также пресс- служба Кабмина передает, что приватизация позволит расширить производство для аграриев.
"В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, которые видят дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах", - пишет прессслужба Кабмина.
- Напомним, что Фонд госимущества объявил о проведении 5 приватизационных онлайн-аукционов спиртзаводов – они состоятся в период с 25 февраля по 4 марта с суммарной стартовой ценой всех аукционов более чем в 140 млн грн.
- Кроме того, аренда госимущества по результатам 2021 года принесла в казну 1,62 млрд грн - это рекорд по поступлениям за все годы независимости Украины.
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