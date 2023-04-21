Об этом информирует нардеп Ярослав Железняк.

"В начале мая парламент снова должен продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации", - заявил народный избранник.

Это будет уже шестое голосование Верховной Рады Украины за военное положение с начала полномасштабной войны РФ 24 февраля 2022 года.

В стране уже пять раз одобряли военное положение и всеобщую мобилизацию:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года.

Вероятно, парламент продолжит действия военного положения и мобилизации снова на 90 дней до августа 2023 года.