В начале мая в Украине вероятно продлят военное положение и всеобщую мобилизацию, - нардеп Железняк
Народный депутат Ярослав Железняк предположил, что в мае парламент продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине
Об этом информирует нардеп Ярослав Железняк.
"В начале мая парламент снова должен продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации", - заявил народный избранник.
Это будет уже шестое голосование Верховной Рады Украины за военное положение с начала полномасштабной войны РФ 24 февраля 2022 года.
В стране уже пять раз одобряли военное положение и всеобщую мобилизацию:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года.
Вероятно, парламент продолжит действия военного положения и мобилизации снова на 90 дней до августа 2023 года.
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