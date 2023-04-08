В начале контрнаступления Силы обороны расчистят весь тыл россиян, - Фейгин
Массированный удар Сил обороны в начале контрнаступления должен сделать так, что оказывать сопротивление у российской армии не будет возможности
Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.
"Скорее всего, они боятся подготовительной части наступления, потому что мы не знаем, где оно начнется – то ли на Кинбурнской косе высадятся, то ли на Токмак пойдут, а через Токмак – на Мелитополь, никто ничего не знает. Но известно, что будет огневая поддержка и у Украины сейчас накоплены большие ресурсы, переданные Западом, конечно, чтобы ее обеспечить на направлении удара, то есть там ничего живого не останется. Все полетит под откос, надо признать честно, что и артиллерия, и М155, и "хаймарсы" - чрезвычайно эффективны. Это высокоэффективное оружие еще с августа прошлого года доказало свою высокую эффективность. И если этих средств стало больше, а судя по тому, что даже прорывается как информация, увеличились они в разы", - отметил он.
Фейгин обратил внимание, как в пропагандистских эфирах военные специалисты говорят, что бояться нужно этого.
"С ночи как начнут – ничего живого не останется. Все БК и штабы будут положены. А поскольку американцы участвуют в планировании наступления – это их фирменный стиль: хоть в Ираке, хоть где, – они всегда именно так действуют. Сначала надо расчистить все, у противника не должно остаться ничего, массированный удар ракетно-бомбово-снарядный должен сделать так, что оказывать сопротивление не будет возможности. Я думаю, что скорее всего, так и будет происходить операция контрнаступления, причем вполне можно предположить, что начнут обстреливать одну часть, российская сторона бросится туда, будет пытаться сдержать контрнаступление, обеспечить оборону, а произойдет что-то в совершенно неожиданном месте, где-то высадится десант. Поэтому я думаю, что нервозность повышенная, психологическое состояние несколько подавленное", - подытожил оппозиционер.
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