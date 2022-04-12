В начале июля в Швейцарии состоится конференция по вопросам восстановления Украины, - Шмыгаль

Договоренность была достигнута в ходе разговора премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом, написал глава правительства в Twitter.

"Обсудили последствия российской агрессии и экономическую ситуацию в Украине. Поблагодарил Швейцарию за постоянную поддержку. Договорились возобновить работу над URC2022 и провести в июле конференцию по восстановлению", - написал он.

В то же время Кассис сообщил, что конференция пройдет в Лугано 4-5 июля. На ней будут обсуждаться гуманитарные и экономические вопросы.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко призвал Запад увеличить помощь Украине, от которой сейчас зависит не только военное, но и экономическое выживание страны.

Также стало известно, что Всемирный банк предоставит Украине очередной пакет помощи на $1,5 млрд.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Еспресо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу .