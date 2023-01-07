В начале февраля будет решение правительственной комиссии по Нижней Лавре, - Ткаченко
Межведомственная комиссия, на основании заключения которой УПЦ (МП) потеряла контроль над верхней частью Киево-Печерской лавры (Верхней Лаврой), продолжает свою деятельность и изучает положение дел в Нижней Лавре
Об этом в субботу, 7 января 2023 года, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил телеканалу "Еспресо".
"Межведомственная комиссия ответит на эти вопросы, насколько корректно, учитывая закон, использовалось такое имущество. Она должна действовать в течение двух месяцев. Насколько я не ошибаюсь, ее действие должно завершиться в начале февраля. Комиссия будет работать и в Нижней Лавре также" , – отметил министр.
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Кроме того, по словам чиновника, отдельно комиссия Минкультуры изучит вопросы использования религиозными организациями других объектов государственной собственности.
"И я думаю, что и наша комиссия, министерская, также рассмотрит и другие объекты, которые находятся в пользовании религиозных организаций. И Почаевскую Лавру, возможно", - добавил Ткаченко.
Как пояснил Александр Ткаченко, бесплатное пользование такими объектами временное.
"По законодательству аренда (Киево-Печерской лавры, – ред.) пока непозволительна, здесь было пользование бесплатное. Если мы говорим о пользовании бесплатное, то оно в первую очередь предоставляется временно. Относительно дальнейших решений: нужны выводы межведомственной комиссии, созданной для того , чтобы изучить характер и порядок использования принадлежащих государству объектов религиозными организациями. И уже после этого принимать какие-то консолидированные, последовательные решения", - подчеркнул министр культуры и информационной политики.
- Напомним, 7 января 2023 года предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний провел богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры . Служба велась на украинском языке.
- По оценкам политиков и ученых, это событие является историческим и знаменует особой возвращение украинской автокефальной церкви в одну из главных святынь православия в Украине.
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