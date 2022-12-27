В начале 2023 года российский Сбербанк закроет свой офис в ОАЭ

Об этом информирует Reuters .

Сбербанк является одним из нескольких крупных российских банков, которым после 24 февраля 2022 заблокировали доступ к международной платежной системе SWIFT. Некоторые работники этого банка лично пострадали от санкций. Такое заявление сделал первый заместитель Сбербанка Александр Ведяхин.

"К сожалению, в условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями для нашего офиса SberInvest Middle East в Абу-Даби, и мы, к сожалению, вынуждены его закрыть в первом квартале 2023 года", – сказал он журналистам.

Впрочем, он отметил, что Сбербанк будет продолжать обслуживать клиентов на рынке ОАЭ. Также ведется активная коммуникация с китайскими регуляторами по вопросу открытия офиса в КНР.

"Я надеюсь, что до конца 2023 года мы сможем открыть филиал в Китае, обычно это занимает от 1,5 до 2 лет", – сказал Ведяхин.

Также издание отмечает, что корпоративная клиентская база "Сбербанк" за 2022 год выросла на 3% до 3 млн пользователей. Корпоративный кредитный портфель в свою очередь вырос на 13,5% до более чем 18 трлн рублей (263,35 млрд долларов). Это без учета валютной переоценки.

2 марта подсанкционный российский Сбербанк объявил о намерении уйти с рынка Европы из-за утечки денег и угрозы безопасности.

27 марта крупнейшие банки Японии остановили долларовые операции с российским Сбербанком в результате войны РФ против Украины и санкции США.

14 июня российский Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключили от международной платежной системы SWIFT.

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