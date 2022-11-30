В начале 2023 года Россия собирается досрочно закончить обучение курсантов и отправить их на войну в Украину
Российский агрессор готовится досрочно завершить обучение курсантов, чтобы компенсировать потери РФ на войне в Украине
Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
"С целью пополнения текущих потерь подразделений российских оккупационных войск в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений РФ. Кроме того, на территории России продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года" , – говорится в отчете Генштаба.
В Луганской области россияне объявили о завершении мобилизации во временно оккупированном городе Хрустальный. Однако россияне продолжают патрулирование населённого пункта.
На выездах из Хрустального проводится тщательная проверка всех желающих уехать.
- В среду, 30 ноября, украинская артиллерия ударила по важному объекту российских оккупантов.
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