Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

"С целью пополнения текущих потерь подразделений российских оккупационных войск в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений РФ. Кроме того, на территории России продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года" , – говорится в отчете Генштаба.

В Луганской области россияне объявили о завершении мобилизации во временно оккупированном городе Хрустальный. Однако россияне продолжают патрулирование населённого пункта.

На выездах из Хрустального проводится тщательная проверка всех желающих уехать.

В среду, 30 ноября, украинская артиллерия ударила по важному объекту российских оккупантов.

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