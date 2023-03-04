В начале 2022 года США одобрили 192 лицензии на экспорт китайским компаниям из черного списка
В Соединенных Штатах в начале 2022 года предоставили лицензии на экспорт китайским компаниям, попавшим в черный список торговли: технологии США может использовать КП Китая для военных нужд
Об этом сообщили в Reuters.
Согласно документу, обнародованному комитетом Конгресса США в пятницу, в начале 2022 года администрация Байдена одобрила 192 лицензии на сумму более $23 миллиарда для китайских компаний из черного торгового списка Штатов.
Согласно диаграмме, 192 лицензии были выданы из 242 заявок на их получение, решение по которым было принято в период с января по март 2022 года. Девятнадцать, или 8 процентов от общего количества заявок, было отклонено, а 31 – возвращено без рассмотрения.
Представитель республиканцев Майкл Маккол, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, обнародовал номера лицензий в пятницу после того, как во вторник на слушаниях сообщил, что в первом квартале 2022 года была одобрена выдача лицензий на сумму более $23 миллиарда входящим компаниям. в "список субъектов", составленного Министерством торговли США.
В своем заявлении в пятницу Маккол назвал эти разрешения неприемлемыми. "Эта критически важная американская технология устремляется на наблюдение и военные усилия Коммунистической партии Китая", - сказал он.
- Напомним, 3 марта сообщалось, что Соединенные Штаты внесли в черный список торговли еще 37 компаний Китая и России, в том числе за помощь российской армии и поддержку вооруженных сил КНР.
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