Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отмечается, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки разоблачили и прекратили его деятельность по хищению бюджетных средств.

"В состав ОПГ входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Детективы задержали его при получении $400 тыс. неправомерной выгоды. Эти средства замминистра получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам", - заявили в НАБУ.

Там напомнили, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн, в том числе для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период из-за ситуации, которая сложилась вследствие разрушения объектов критической инфраструктуры.

"Как установило следствие, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Для этого — вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной на почти 280 млн грн стоимости с предопределенными субъектами предпринимательской Те, как выяснило следствие, должны были за это передать госслужащим вышеуказанную сумму как "вознаграждение", - проинформировали в НАБУ.

Там добавили, что детективы осуществляют следственные действия для установления всех участников преступной группировки и привлечения их к уголовной ответственности.

В операции приняло участие более 150 сотрудников НАБУ. Был проведен ряд обысков, во время которых в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тыс. грн и $38,7 тыс. Также ночью задержан один из участников преступной группировки, пытавшийся пересечь государственную границу и выехать из Украины. Следствие продолжается.

21 января стало известно, что НАБУ задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

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