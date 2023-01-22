В НАБУ рассказали подробности задержания замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры за взятку в $400 тыс
НАБУ и САП подтвердили, что провели операцию по задержанию замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в получении взятки в $400 тыс
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Отмечается, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки разоблачили и прекратили его деятельность по хищению бюджетных средств.
"В состав ОПГ входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Детективы задержали его при получении $400 тыс. неправомерной выгоды. Эти средства замминистра получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам", - заявили в НАБУ.
Там напомнили, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн, в том числе для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период из-за ситуации, которая сложилась вследствие разрушения объектов критической инфраструктуры.
"Как установило следствие, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Для этого — вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной на почти 280 млн грн стоимости с предопределенными субъектами предпринимательской Те, как выяснило следствие, должны были за это передать госслужащим вышеуказанную сумму как "вознаграждение", - проинформировали в НАБУ.
Там добавили, что детективы осуществляют следственные действия для установления всех участников преступной группировки и привлечения их к уголовной ответственности.
В операции приняло участие более 150 сотрудников НАБУ. Был проведен ряд обысков, во время которых в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тыс. грн и $38,7 тыс. Также ночью задержан один из участников преступной группировки, пытавшийся пересечь государственную границу и выехать из Украины. Следствие продолжается.
- 21 января стало известно, что НАБУ задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
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