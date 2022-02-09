В НАБУ и Генпрокурору поступило заявление о совершении преступления министром образования

Об этом на своей Facebook-странице сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Юрчишин опубликовал текст присланного им заявления, в котором говорится, что "в действиях Шкарлета Сергея Николаевича есть признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 364 Уголовного кодекса Украины, - злоупотребление властью или служебным положением".

Напомним, что 2 февраля МОН издал приказ "Об объявлении конкурса на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия" после избрания главой вуза Сергея Квита.





В заявлении Юрчишина также говорится, что МОН не наделен полномочиями объявлять выборы главы вуза не состоявшимися. Согласно пункту 52 указанных Методических рекомендаций такое решение может принимать только организационный комитет по проведению выборов. Более того, часть 3 статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании" обязывает ведомство подписать пятилетний контракт с новоизбранным руководителем вуза.

Такие действия ведомства нарушают автономию университета, что и вызвало акцию протеста "Шкарлет - прочь!" возле Кабинета Министров Украины.

4 февраля приказ был отменен. По словам министра, такое решение было принято по итогам совещания "под председательством премьер-министра Украины при участии председателя Верховной Рады Украины, народных депутатов и сообщества НаУКМА".