В наблюдательном совете Нафтогаза не слышали о возможных премиях за 2021 год
В наблюдательном совете Нафтогаза заявили, что не принимали решения об установлении и выплате правлению премий по итогам работы за 2021 год
Об этом говорится в заявлении председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям наблюдательного совета Бруно Лескуа, которое цитирует Экономическая правда.
"Наблюдательный совет не принимал решения об установлении и выплате правлению какких-либо премий по итогам работы за 2021 год. Механизм банковской гарантии охватывает потенциальные выплаты, предусмотренные за результаты и выполнение трудовых договоров членами правления", - заявил Лескуа.
Напомним, что члены правления НАК "Нафтогаз" в 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.
- Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года. На место Коболева правительство назначило экс-министра энергетики Юрия Витренко .
- Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков 15 июня внес предписание о незаконности назначения Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины".
- Витренко в своей официальной позиции заявил, что считает предписание предвзятым и будет оспаривать его в судебном порядке.
- Шмыгаль 17 июня обжаловал в ОАСК предписание НАПК о незаконности назначения Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". ОАСК 18 июня остановил действие предписания НАПК об освобождении Витренко с должности председателя правления.
- 1 июля НАПК направило второе предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием увольнения Витренко. Витренко вновь обжаловал решение НАПК.
- Впоследствии, Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК о расторжении контракта с Витренко.
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