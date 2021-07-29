В наблюдательном совете Нафтогаза не слышали о возможных премиях за 2021 год

Об этом говорится в заявлении председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям наблюдательного совета Бруно Лескуа, которое цитирует Экономическая правда.

"Наблюдательный совет не принимал решения об установлении и выплате правлению какких-либо премий по итогам работы за 2021 год. Механизм банковской гарантии охватывает потенциальные выплаты, предусмотренные за результаты и выполнение трудовых договоров членами правления", - заявил Лескуа.

Напомним, что члены правления НАК "Нафтогаз" в 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.

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