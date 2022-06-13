В МЗ рассказали, что такое "синдром беженца" и как вынужденным переселенцам его преодолеть

Что делать и кто с этим может столкнуться, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины .

С такой проблемой сталкиваются не все беженцы. Это зависит от состояния психики человека, – говорят в Минздраве.

Тем, кто отважился на переезд, специалисты советуют заботиться о себе и своей семье и помогать другим.

"Именно в такой последовательности, – отмечают медики. – Это даст ресурс и воодушевление".

Как проявляется "синдром беженца":

ощущением беспомощности;

повышенной раздражительностью;

вспышками злости;

угнетенным настроением;

эмоциональной отстраненностью и неспособностью испытывать радость и удовольствие;

резкими колебаниями чувств к "принимающей стороне" – от безграничной благодарности к злобе из-за их благополучия и спокойствия.

Как облегчить свое состояние: