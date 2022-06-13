В МЗ рассказали, что такое "синдром беженца" и как вынужденным переселенцам его преодолеть
У людей, которые бегут от войны и покидают свои дома или даже Родину, могут возникать тревожные симптомы, мешающие им нормально функционировать
Что делать и кто с этим может столкнуться, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины .
С такой проблемой сталкиваются не все беженцы. Это зависит от состояния психики человека, – говорят в Минздраве.
Тем, кто отважился на переезд, специалисты советуют заботиться о себе и своей семье и помогать другим.
"Именно в такой последовательности, – отмечают медики. – Это даст ресурс и воодушевление".
Как проявляется "синдром беженца":
- ощущением беспомощности;
- повышенной раздражительностью;
- вспышками злости;
- угнетенным настроением;
- эмоциональной отстраненностью и неспособностью испытывать радость и удовольствие;
- резкими колебаниями чувств к "принимающей стороне" – от безграничной благодарности к злобе из-за их благополучия и спокойствия.
Как облегчить свое состояние:
- не торопитесь – дайте себе время на адаптацию;
- говорите о своих чувствах с теми, кто рядом;
- вы имеете право на то, чтобы находиться в безопасности, и не упрекайте себя в том, что уехали;
- начните социализироваться на новом месте. Спланируйте где и как долго будете жить. Ознакомьтесь с предложениями. Возможно, какое-нибудь из них подойдет вам;
- вернитесь к своим довоенным привычкам и ритуалам. Да, война продолжается, но это не значит, что нужно отказывать себе в гигиене, утреннем кофе, просмотре фильмов, чтении книг, если у вас на это есть время и возможность;
- найдите тех, кто нуждается в вашей помощи. Если у вас есть ресурс, присоединитесь к волонтерской деятельности. Занимаясь добрыми делами, будете чувствовать себя лучше, сможете отвлечься от переживаний, включиться в активную жизнь общества и почувствовать себя полезным;
- оставайтесь на связи с родными и друзьями. Не стесняйтесь позвонить знакомым и соседям. Поддерживайте контакт с людьми.
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