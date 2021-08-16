В МЗ назвали условия перехода регионов в "желтую" карантинную зону

Об этом он заявил в интервью Укринформа.

"Только в том случае, когда мы будем видеть превышение в течение трех и более дней по одному региону, то область может инициировать через соответствующую комиссию ТЭБ и ЧС на локальном уровне переход на следующий уровень эпидопасности", - подчеркнул Кузин.

Он отметил, что Минздрав работает с каждой областью отдельно и сейчас не видит таких лидеров, в отношении которых надо вводить даже желтый уровень эпидопасности.

"Даже показатели в Киеве, несмотря на то, что иногда растет госпитализация, еще не превышают предельные, и, соответственно, нет оснований говорить, что надо переходить на другой уровень", - добавил главный санврач.

Напомним, Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября .

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