В Мюнхене возле вокзала взорвалась авиабомба времен Второй мировой, четыре человека пострадали

Об этом сообщает Bild .



Взрыв произошел на строительной площадке вблизи железнодорожного вокзала Deutsche Bahn.



Сообщается о четырех раненых, один из них в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.



Во время бурения строители наткнулись на 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны, зарытую в земле. Взрыв в результате детонации был слышен в нескольких километрах.



"Обломки разлетелись на сотни метров. В настоящее время ведется обыск всей территории", - сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн.



На место инцидента приехали многочисленные пожарные машины и около 50 аварийных служб, над строительной площадкой кружил вертолет федеральной полиции.



Железнодорожное движение было приостановлено на несколько часов, но примерно в 15:00 по местному времени поездам разрешили ехать дальше.



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