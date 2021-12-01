В Мюнхене возле вокзала взорвалась авиабомба времен Второй мировой, четыре человека пострадали
В центре Мюнхена вблизи вокзала взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны, из четырех пострадавших один в тяжелом состоянии
Об этом сообщает Bild .
Взрыв произошел на строительной площадке вблизи железнодорожного вокзала Deutsche Bahn.
Сообщается о четырех раненых, один из них в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.
Во время бурения строители наткнулись на 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны, зарытую в земле. Взрыв в результате детонации был слышен в нескольких километрах.
"Обломки разлетелись на сотни метров. В настоящее время ведется обыск всей территории", - сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн.
На место инцидента приехали многочисленные пожарные машины и около 50 аварийных служб, над строительной площадкой кружил вертолет федеральной полиции.
Железнодорожное движение было приостановлено на несколько часов, но примерно в 15:00 по местному времени поездам разрешили ехать дальше.
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