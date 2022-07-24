В Мюнхене вандалы расписали серпами и молотами могилу Бандеры

Об этом сообщил белорус Олесь Чайчиц у себя на facebook-странице .

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На фотографии, которую он опубликовал, видно, что каменный крест, установленный на могиле Бандеры, вандалы расписали изображениями серпа и молота, воспользовавшись аэрозольной фиолетовой краской.

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"Решил впервые посетить могилу Бандеры, а там полиция и это зрелище", – написал Чайчиц.

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