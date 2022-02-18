В Мюнхене в день открытия конференции безопасности произошел большой пожар

Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung.



"Около одиннадцати часов над городом поднялся большой столб черного дыма", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на месте работают многочисленные спасатели пожарной части, пытающиеся потушить пожар.



Известно, что горящее здание предназначено для транспортно-логистической компании Go!Logistik.



Кроме того, о пожаре написал политтехнолог Тарас Березовец в Facebook и опубликовал видео.



"Пожар в Мюнхене. Сегодня открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Тревожно. Видео мое", - говорится в сообщении.



Мюнхенская пожарная команда предупреждает всех жителей держать окна и двери закрытыми.

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