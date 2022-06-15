В Мюнхене судят россиянина за попытку убийства чеченского активиста-диссидента
Гражданин РФ по заказу руководства режима Кадырова готовил убийство чеченского оппозиционера и активиста
Об этом сообщает Reuters.
В среду в Мюнхене начался суд над гражданином РФ, обвиняемым в попытке совершить заказное убийство чеченского диссидента от имени людей, связанных с Кадыровым.
Прокуроры считали, что запланированное убийство было призвано запугать и заставить замолчать старшего брата 27-летней жертвы, а также активиста и борца за независимость Чечни, проживающего в эмиграции в Стокгольме.
"В первом полугодии 2020 года сотрудник службы безопасности лидера Чечни Рамзана Кадырова заключил контракт с обвиняемым Валидом Д. по организации убийства оппозиционера в ссылке в Германии", - пишут прокуроры.
По данным немецких прокуроров, обвиняемый согласился, после чего получил пистолет с патронами и глушитель. Затем подсудимому передали адрес предполагаемой жертвы. Летом 2020 подсудимый тщательно следил за районом потенциальной жертвы.
Подсудимый Валид Д., полное имя которого не обнародуется в соответствии с немецким законодательством о конфиденциальности, отрицает обвинения прокуратуры. Об этом сообщил его защитник журнала Der Spiegel.
Ранее в этом году немецкие СМИ сообщали, что предполагаемой жертвой стал Мохмад Абдурахманов, чей брат Тумсо стал объектом покушения на убийство в феврале 2020 года.
Мохмад является откровенным критиком Кадырова.
"Ни один почетный чеченец не войдет на территорию Украины с оружием в руках, чтобы воевать за интересы Российской Федерации и ее президента Владимира Путина", – говорил он в недавнем видео на YouTube.
Как передает Reuters, судебный процесс, который продлится до декабря, заостряет внимание на активности российских агентов в Германии и Европе, включая деятельность наемных убийц из Чечни.
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