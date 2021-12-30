В Мюнхене прошли массовые протесты против карантинных ограничений
В немецком городе Мюнхен около 5 тыс. человек вышли на протесты против усиления ковидных ограничений, переросшие в столкновения с полицией
Об этом сообщает DW.
Вечером в среду, 29 декабря, тысячи противников мер немецкого правительства по борьбе с распространением COVID-19 вышли на улицы столицы Баварии.
Правоохранители сообщают, что в акциях приняли участие около 5 тысяч человек.
Протестующие вышли на акции, несмотря на то, что в стране действует запрет на массовые собрания. В центре города полицейские постоянно рассеивали группы из десятков участников, что привело к многочисленным столкновениям между правоохранителями и протестующими. Полицейские также применили вертолет.
В ходе протестов было зафиксировано более 20 правонарушений, в частности, связанных с оскорблением и причинением телесных повреждений сотрудникам полиции, подстрекательством к совершению преступлений и использованием поддельных COVID-сертификатов.
На этой неделе в Германии вступили в действие более жесткие карантинные ограничения, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом.
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